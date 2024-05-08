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الصايغ لـ حوار المرحلة: نحن الحلقة الأضعف وعلينا أن نتوحّد في موقفنا تجاه الملف السوري وبحال خان ميقاتي الأمانة التي أُعطيت له فنحن ذاهبون لمحاكمة داخل مجلس النواب
آخر الأخبار
2024-05-08 | 15:20
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الصايغ لـ حوار المرحلة: نحن الحلقة الأضعف وعلينا أن نتوحّد في موقفنا تجاه الملف السوري وبحال خان ميقاتي الأمانة التي أُعطيت له فنحن ذاهبون لمحاكمة داخل مجلس النواب
*
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