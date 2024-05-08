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المقاومة الاسلامية نعت الشهيد حسن محمد اسماعيل "حسن حيدر" من بلدة كفرفيلا في جنوب لبنان

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2024-05-08 | 15:31
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المقاومة الاسلامية نعت الشهيد حسن محمد اسماعيل &quot;حسن حيدر&quot; من بلدة كفرفيلا في جنوب لبنان
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المقاومة الاسلامية نعت الشهيد حسن محمد اسماعيل "حسن حيدر" من بلدة كفرفيلا في جنوب لبنان

 
 
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