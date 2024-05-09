الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٩ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-05-09 | 00:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٩ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم
المروري:
حوادث
الساعات
الـ24
الماضية
التالي
الرد اللبناني على الورقة الفرنسية أصبح في عهدة السفارة... وهذا ما قاله مصدر مقرب من "الثنائي" لـ"الأنباء" الكويتية
المستشفيات تمتنع عن استقبال "مرضى الضمان والوزارة" (الاخبار)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:05
بوتين: القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب "دائمة"
أخبار دولية
04:05
بوتين: القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب "دائمة"
0
آخر الأخبار
04:03
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: استشهاد 34904 فلسطينيا وإصابة 78514 في الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
04:03
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: استشهاد 34904 فلسطينيا وإصابة 78514 في الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول
0
أخبار لبنان
04:01
المعالجة النفسية شارلوت الخليل تشرح كيفية التعامل مع أولادنا: للاصغاء والحوار... وهذه أمثلة عن الاسئلة والاجوبة التي يمكن أن نستخدمها
أخبار لبنان
04:01
المعالجة النفسية شارلوت الخليل تشرح كيفية التعامل مع أولادنا: للاصغاء والحوار... وهذه أمثلة عن الاسئلة والاجوبة التي يمكن أن نستخدمها
0
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:03
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: استشهاد 34904 فلسطينيا وإصابة 78514 في الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
04:03
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: استشهاد 34904 فلسطينيا وإصابة 78514 في الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول
0
أخبار لبنان
04:01
المعالجة النفسية شارلوت الخليل تشرح كيفية التعامل مع أولادنا: للاصغاء والحوار... وهذه أمثلة عن الاسئلة والاجوبة التي يمكن أن نستخدمها
أخبار لبنان
04:01
المعالجة النفسية شارلوت الخليل تشرح كيفية التعامل مع أولادنا: للاصغاء والحوار... وهذه أمثلة عن الاسئلة والاجوبة التي يمكن أن نستخدمها
0
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
0
خبر عاجل
03:51
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً
خبر عاجل
03:51
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-03-22
بدأ العدّ العكسي... سارة ابي كنعان تستعد للزواج من وسام فارس في هذا التاريخ
فنّ
2024-03-22
بدأ العدّ العكسي... سارة ابي كنعان تستعد للزواج من وسام فارس في هذا التاريخ
0
فنّ
2024-03-02
اتهام الشامي بالكفر في أغنياته... والأخير يردّ على أحد الشيوخ: بدفعلو ويحلّ عني
فنّ
2024-03-02
اتهام الشامي بالكفر في أغنياته... والأخير يردّ على أحد الشيوخ: بدفعلو ويحلّ عني
0
أخبار لبنان
2024-04-08
لحود وأبو حيدر أعلنا حصول الجناح اللبناني في إكسبو الدوحة على الجائزة الفضية
أخبار لبنان
2024-04-08
لحود وأبو حيدر أعلنا حصول الجناح اللبناني في إكسبو الدوحة على الجائزة الفضية
0
منوعات
2023-09-11
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
منوعات
2023-09-11
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:50
وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية
أخبار لبنان
15:50
وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كارلا شمعون مجددًا على مسرح الموسيقي العالمي هانز زيمر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كارلا شمعون مجددًا على مسرح الموسيقي العالمي هانز زيمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رفح... بين ربط النزاع وإشعاله!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رفح... بين ربط النزاع وإشعاله!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مدير الإستخبارات الأميركية في جولات شملت القاهرة والدوحة وتل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مدير الإستخبارات الأميركية في جولات شملت القاهرة والدوحة وتل أبيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ماذا يقول أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي للـLBCI عشية إنطلاق رالي الربيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ماذا يقول أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي للـLBCI عشية إنطلاق رالي الربيع؟
0
أخبار لبنان
13:45
الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات
أخبار لبنان
13:45
الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ذكرى تأسيسها: جائزة نوبل للسلام ٣ مرات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ذكرى تأسيسها: جائزة نوبل للسلام ٣ مرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في اليوم العالمي للصليب الاحمر والهلال الأحمر... شبان وشابات يتحدثون عن شغفهم للتطوع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في اليوم العالمي للصليب الاحمر والهلال الأحمر... شبان وشابات يتحدثون عن شغفهم للتطوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:03
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
منوعات
10:03
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
2
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
3
أخبار لبنان
05:40
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
أخبار لبنان
05:40
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
4
فنّ
10:13
أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟
فنّ
10:13
أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟
5
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
6
منوعات
15:50
بسبب عدم قدرته على شراء منزل لحبيبته... مراهق يحوّل مرآب والديه إلى شقة والنتيجة مذهلة! (فيديو)
منوعات
15:50
بسبب عدم قدرته على شراء منزل لحبيبته... مراهق يحوّل مرآب والديه إلى شقة والنتيجة مذهلة! (فيديو)
7
أمن وقضاء
05:48
شخص مجهول الهوية عثر عليه في الأشرفية... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
05:48
شخص مجهول الهوية عثر عليه في الأشرفية... هل من يعرف عنه شيئًا؟
8
امن وقضاء
07:47
معلومات الـLBCI: نقابة المحامين في الشمال تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين في ملف شبكة الاعتداء الجنسيّ
امن وقضاء
07:47
معلومات الـLBCI: نقابة المحامين في الشمال تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين في ملف شبكة الاعتداء الجنسيّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More