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الدفاع المدني: 4 شهداء واحتراق سيارة إثر غارة جوية على طريق بافليه

آخر الأخبار
2024-05-09 | 02:52
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الدفاع المدني: 4 شهداء واحتراق سيارة إثر غارة جوية على طريق بافليه
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الدفاع المدني: 4 شهداء واحتراق سيارة إثر غارة جوية على طريق بافليه

 
 
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