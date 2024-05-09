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الدفاع المدني: 4 شهداء واحتراق سيارة إثر غارة جوية على طريق بافليه
آخر الأخبار
2024-05-09 | 02:52
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الدفاع المدني: 4 شهداء واحتراق سيارة إثر غارة جوية على طريق بافليه
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