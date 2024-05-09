وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: استشهاد 34904 فلسطينيا وإصابة 78514 في الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول

لحماية الأطفال على الإنترنت... خطوات تقنية يمكن للأهل استخدامها

لحماية الأطفال على الإنترنت... خطوات تقنية يمكن للأهل استخدامها

المعالجة النفسية شارلوت الخليل تشرح كيفية التعامل مع أولادنا: للاصغاء والحوار... وهذه أمثلة عن الاسئلة والاجوبة التي يمكن أن نستخدمها