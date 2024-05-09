مصدر في وزارة التجارة التركية: تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل غير وارد

التالي

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها‏