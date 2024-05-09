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الحوثي: سنستهدف أي سفينة تابعة لأي شركة لها صلة بإمداد أو نقل البضائع لإسرائيل أيا كانت وجهتها

آخر الأخبار
2024-05-09 | 10:01
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الحوثي: سنستهدف أي سفينة تابعة لأي شركة لها صلة بإمداد أو نقل البضائع لإسرائيل أيا كانت وجهتها
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الحوثي: سنستهدف أي سفينة تابعة لأي شركة لها صلة بإمداد أو نقل البضائع لإسرائيل أيا كانت وجهتها

 
 
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