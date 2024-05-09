جعجع لـ جدل: نحو ٤٠٠ ألف سوري وجودهم شرعي في لبنان ولا أي حساسية لدينا تجاه الشعب السوري وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين وعددهم نحو مليون ونصف

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك