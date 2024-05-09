جعجع عن المذكرة التي رفعها تكتل "الجمهورية القوية" للـUNHCR لـ جدل: هذه المذكرة لسحب كل بطاقات اللجوء والتوقف عن مخالفة القانون وإلا سيقوم فريق من المحامين بتقديم شكوى بحقهم

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