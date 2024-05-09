جعجع لـ جدل: على الحكومة اليوم تطبيق القانون والكتاب الذي قدمناه إلى الأمم المتحدة لا يتضمن أي إنذارات وإذا لم يتم تطبيق القوانين من المنظمات الدولية سنقوم بالإدعاء عليها

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