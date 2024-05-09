جعجع لـ جدل: سنشارك في جلسة مجلس النواب الأربعاء لنستفهم من الرئيس بري عن تفاصيل هذه الهبة إن كانت لإبقاء النازحين السوريين في لبنان أو مساعدات للبنان للقيام بالاصلاحات

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