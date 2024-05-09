جعجع لـ جدل: هناك 16 مليون سوري في سوريا 9 ملايين منهم في مناطق النظام و7 ملايين في مناطق المعارضة وفي الحالتين يمكن للسوريين على أرضنا المغادرة إما نحو مناطق المعارضة أو النظام

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك