جعجع لـ جدل: هناك تحرك في بروكسيل في السابع والعشرين من الشهر الجاري للضغط على الاتحاد الاوروبي لعدم إعطاء المنح للسوريين في لبنان إنما مساعدتهم في سوريا

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