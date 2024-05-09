جعجع لـ جدل: لم ولن نقبل بسليمان فرنجية وقبلنا بالمرشح الثالث إلا أن الفريق الآخر لم يقبل ونحن نريد رئيسًا يحمي مصالح الشعب اللبناني

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