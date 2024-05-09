حجار لـ جدل: هناك خطة وأكثر من خطة في ملف النازحين السوريين ولكن ما من مرجعية واحدة للتنفيذ وهناك تضارب في الصلاحيات ولا قرار واضح مئة في المئة وهناك تدخّل أمميّ

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