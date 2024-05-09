الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: حجب أميركا أسلحة عن إسرائيل أمر مؤسف ويبعث "رسالة خاطئة" لحماس وأعداء إسرائيل
آخر الأخبار
2024-05-09 | 15:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: حجب أميركا أسلحة عن إسرائيل أمر مؤسف ويبعث "رسالة خاطئة" لحماس وأعداء إسرائيل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إسرائيل
الولايات
المتحدة:
أميركا
أسلحة
إسرائيل
ويبعث
"رسالة
خاطئة"
لحماس
وأعداء
إسرائيل
التالي
أمن الدولة تتابع حملتها على شركات المراهنات غير الشرعيّة
الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبّير رئيسة للجنة التحكيم في مهرجان البندقية... وهذه التفاصيل!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:54
فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
17:54
فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالانتخابات الرئاسية
0
آخر الأخبار
17:33
إصابة شرطيَين برصاص رجل داخل مركز للشرطة في باريس
آخر الأخبار
17:33
إصابة شرطيَين برصاص رجل داخل مركز للشرطة في باريس
0
أخبار لبنان
16:35
الصحناوي لـ جدل: رسالة مهمّة من بري الى الحكومة في الجلسة المقبلة
أخبار لبنان
16:35
الصحناوي لـ جدل: رسالة مهمّة من بري الى الحكومة في الجلسة المقبلة
0
أخبار سياسية
16:03
ميقاتي اتصل بهنية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار واجتياح رفح
أخبار سياسية
16:03
ميقاتي اتصل بهنية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار واجتياح رفح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:54
فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
17:54
فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالانتخابات الرئاسية
0
آخر الأخبار
17:33
إصابة شرطيَين برصاص رجل داخل مركز للشرطة في باريس
آخر الأخبار
17:33
إصابة شرطيَين برصاص رجل داخل مركز للشرطة في باريس
0
منوعات
15:55
ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
منوعات
15:55
ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
0
آخر الأخبار
15:51
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
آخر الأخبار
15:51
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-29
موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... "لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة"!
منوعات
2024-04-29
موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... "لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة"!
0
آخر الأخبار
2024-05-06
البيت الأبيض: نتنياهو وافق على ضمان أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحًا للمساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
2024-05-06
البيت الأبيض: نتنياهو وافق على ضمان أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحًا للمساعدات الإنسانية
0
صحة وتغذية
07:45
ما هو تأثير العلاقة الجنسية على صحة البشرة؟... إليكم هذه المعلومات المهمة
صحة وتغذية
07:45
ما هو تأثير العلاقة الجنسية على صحة البشرة؟... إليكم هذه المعلومات المهمة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-06
النزاع بين توتال ووزارة الطاقة مستمر
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-06
النزاع بين توتال ووزارة الطاقة مستمر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:23
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
أخبار لبنان
14:23
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
0
أخبار لبنان
13:37
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع
أخبار لبنان
13:37
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين
0
أمن وقضاء
13:23
القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية
أمن وقضاء
13:23
القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية
0
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
0
رياضة
13:21
جدل كبير في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا
رياضة
13:21
جدل كبير في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا
0
أخبار دولية
13:19
رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف
أخبار دولية
13:19
رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف
0
رياضة
13:19
تحضيرات رالي الربيع يتناولها رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات عماد لحود
رياضة
13:19
تحضيرات رالي الربيع يتناولها رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات عماد لحود
0
أخبار دولية
13:17
ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟
أخبار دولية
13:17
ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:57
لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟
فنّ
04:57
لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟
2
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
3
خبر عاجل
03:51
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً
خبر عاجل
03:51
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً
4
خبر عاجل
13:36
جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر
خبر عاجل
13:36
جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر
5
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
6
منوعات
07:49
للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)
منوعات
07:49
للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)
7
فنّ
05:02
خبر صادم... هاني شاكر مُتّهم بـ "سرقة" عمرها 15 عاماً!
فنّ
05:02
خبر صادم... هاني شاكر مُتّهم بـ "سرقة" عمرها 15 عاماً!
8
صحف اليوم
00:36
"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:36
"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More