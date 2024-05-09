الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصحناوي لـ جدل: لمسنا من الرئيس بري وعيه على خطورة ملف النزوح السوري وهناك رسالة مهمّة منه للحكومة لسرعة التصرف في الجلسة المقبلة

آخر الأخبار
2024-05-09 | 15:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصحناوي لـ جدل: لمسنا من الرئيس بري وعيه على خطورة ملف النزوح السوري وهناك رسالة مهمّة منه للحكومة لسرعة التصرف في الجلسة المقبلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الصحناوي لـ جدل: لمسنا من الرئيس بري وعيه على خطورة ملف النزوح السوري وهناك رسالة مهمّة منه للحكومة لسرعة التصرف في الجلسة المقبلة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لمسنا

الرئيس

خطورة

النزوح

السوري

وهناك

رسالة

مهمّة

للحكومة

لسرعة

التصرف

الجلسة

المقبلة

LBCI التالي
أمن الدولة تتابع حملتها على شركات المراهنات غير الشرعيّة
الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبّير رئيسة للجنة التحكيم في مهرجان البندقية... وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:54

فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالانتخابات الرئاسية

LBCI
آخر الأخبار
17:33

إصابة شرطيَين برصاص رجل داخل مركز للشرطة في باريس

LBCI
أخبار لبنان
16:35

الصحناوي لـ جدل: رسالة مهمّة من بري الى الحكومة في الجلسة المقبلة

LBCI
أخبار سياسية
16:03

ميقاتي اتصل بهنية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار واجتياح رفح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:54

فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالانتخابات الرئاسية

LBCI
آخر الأخبار
17:33

إصابة شرطيَين برصاص رجل داخل مركز للشرطة في باريس

LBCI
منوعات
15:55

ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!

LBCI
آخر الأخبار
15:51

المقاومة الإسلامية: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-29

موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... "لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة"!

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-06

البيت الأبيض: نتنياهو وافق على ضمان أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحًا للمساعدات الإنسانية

LBCI
صحة وتغذية
07:45

ما هو تأثير العلاقة الجنسية على صحة البشرة؟... إليكم هذه المعلومات المهمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-06

النزاع بين توتال ووزارة الطاقة مستمر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:23

جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين

LBCI
أخبار لبنان
13:37

سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين

LBCI
أمن وقضاء
13:23

القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية

LBCI
أخبار دولية
13:21

ما هي حقيقة معاداة السامية؟

LBCI
رياضة
13:21

جدل كبير في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

LBCI
أخبار دولية
13:19

رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف

LBCI
رياضة
13:19

تحضيرات رالي الربيع يتناولها رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات عماد لحود

LBCI
أخبار دولية
13:17

ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:57

لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟

LBCI
أمن وقضاء
03:51

أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي

LBCI
خبر عاجل
03:51

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً

LBCI
خبر عاجل
13:36

جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر

LBCI
خبر عاجل
11:56

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية

LBCI
منوعات
07:49

للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)

LBCI
فنّ
05:02

خبر صادم... هاني شاكر مُتّهم بـ "سرقة" عمرها 15 عاماً!

LBCI
صحف اليوم
00:36

"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More