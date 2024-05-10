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الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي

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2024-05-10 | 11:31
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الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي
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الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي

 
 
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