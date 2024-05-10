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المقاومة الاسلامية: استهدافنا مستوطنة كريات شمونة وقاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من الكاتيوشا
آخر الأخبار
2024-05-10 | 11:50
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المقاومة الاسلامية: استهدافنا مستوطنة كريات شمونة وقاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من الكاتيوشا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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