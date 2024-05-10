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وزير الدفاع الأميركي: هناك عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين في غزة ونريد تغيير هذا الإتجاه وهو ما نركز عليه

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2024-05-10 | 17:02
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وزير الدفاع الأميركي: هناك عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين في غزة ونريد تغيير هذا الإتجاه وهو ما نركز عليه
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وزير الدفاع الأميركي: هناك عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين في غزة ونريد تغيير هذا الإتجاه وهو ما نركز عليه

 
 
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