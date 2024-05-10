الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع الأميركي: هناك عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين في غزة ونريد تغيير هذا الإتجاه وهو ما نركز عليه
آخر الأخبار
2024-05-10 | 17:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع الأميركي: هناك عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين في غزة ونريد تغيير هذا الإتجاه وهو ما نركز عليه
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الدفاع
الأميركي:
الضحايا
المدنيين
ونريد
تغيير
الإتجاه
التالي
الإيرانيون يدلون بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية
رجل خمسيني يعلنها: حبيبي عمره 98 سنة وهذه تفاصيل قصتنا الرومانسية! (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:02
نصائح أميركية وفرنسية للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:02
نصائح أميركية وفرنسية للبنان (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
23:45
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
23:45
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
صحف اليوم
23:42
حرب الجنوب تنسف آمال القطاع السياحي بصيف واعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:42
حرب الجنوب تنسف آمال القطاع السياحي بصيف واعد (الشرق الأوسط)
0
صحف اليوم
23:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي: لن نخفّض الدعم... ولا أموال جديدة (الأخبار)
صحف اليوم
23:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي: لن نخفّض الدعم... ولا أموال جديدة (الأخبار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:02
نصائح أميركية وفرنسية للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:02
نصائح أميركية وفرنسية للبنان (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
23:45
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
23:45
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
صحف اليوم
23:42
حرب الجنوب تنسف آمال القطاع السياحي بصيف واعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:42
حرب الجنوب تنسف آمال القطاع السياحي بصيف واعد (الشرق الأوسط)
0
صحف اليوم
23:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي: لن نخفّض الدعم... ولا أموال جديدة (الأخبار)
صحف اليوم
23:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي: لن نخفّض الدعم... ولا أموال جديدة (الأخبار)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-27
قصره مهدد بالانهيار جراء العواصف القاسية... رجل مسنّ يرفض التخلي عن منزله: فما مصيره؟ (فيديو)
منوعات
2024-02-27
قصره مهدد بالانهيار جراء العواصف القاسية... رجل مسنّ يرفض التخلي عن منزله: فما مصيره؟ (فيديو)
0
صحف اليوم
2024-05-09
الجهات الرسمية اللبنانية تتعاطى بجدية مع التحذيرات الفرنسية الأميركية (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2024-05-09
الجهات الرسمية اللبنانية تتعاطى بجدية مع التحذيرات الفرنسية الأميركية (الشرق الأوسط)
0
منوعات
07:12
وزنه تخطى الـ7 كلغ... رجل خمسيني عاش مع ورم خارجي ضخم في رأسه لـ25 سنة: إليكم ما حدث! (صور)
منوعات
07:12
وزنه تخطى الـ7 كلغ... رجل خمسيني عاش مع ورم خارجي ضخم في رأسه لـ25 سنة: إليكم ما حدث! (صور)
0
صحف اليوم
2024-05-09
"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2024-05-09
"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:34
أمير الكويت يحل البرلمان ويعلق مواد بالدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات
أخبار دولية
14:34
أمير الكويت يحل البرلمان ويعلق مواد بالدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات
0
رياضة
14:02
التحضيرات الأخيرة لرالي الربيع وعملية فحص السيارات من النادي اللبناني للسيارات والسياحة
رياضة
14:02
التحضيرات الأخيرة لرالي الربيع وعملية فحص السيارات من النادي اللبناني للسيارات والسياحة
0
أخبار لبنان
14:01
الموت يغيّب الدكتور روبير صاصي... "أبي الفقراء"
أخبار لبنان
14:01
الموت يغيّب الدكتور روبير صاصي... "أبي الفقراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صُنع في لبنان… في الـForum de Beirut
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صُنع في لبنان… في الـForum de Beirut
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا قال مسؤول أوروبي للـLBCI عن المليار يورو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا قال مسؤول أوروبي للـLBCI عن المليار يورو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بايدن وترامب والصراع على الولايات الست المتأرجحة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بايدن وترامب والصراع على الولايات الست المتأرجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إيذاء القصر نفسيًا جريمة توازي الإعتداء الجسدي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إيذاء القصر نفسيًا جريمة توازي الإعتداء الجسدي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طريق اسرائيل إلى الـEurovision مرّ بثلاث لاءات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طريق اسرائيل إلى الـEurovision مرّ بثلاث لاءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الخلاف بين معسكري نتنياهو وغانتس تجاوزت عرقلة صفقة الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الخلاف بين معسكري نتنياهو وغانتس تجاوزت عرقلة صفقة الاسرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
2
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
3
منوعات
05:49
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
منوعات
05:49
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
4
منوعات
06:49
قررت أن تنام على متن الطائرة... لن تصدقوا أين عثروا عليها! (فيديو)
منوعات
06:49
قررت أن تنام على متن الطائرة... لن تصدقوا أين عثروا عليها! (فيديو)
5
فنّ
04:35
مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!
فنّ
04:35
مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!
6
منوعات
06:04
خلال دفنه هذا ما حصل داخل التابوت... قصة مرعبة في دولة عربية: إليكم تفاصيلها!
منوعات
06:04
خلال دفنه هذا ما حصل داخل التابوت... قصة مرعبة في دولة عربية: إليكم تفاصيلها!
7
حال الطقس
01:38
إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
حال الطقس
01:38
إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
8
فنّ
03:57
"النسيان" يخرج سيرين عبد النور من الحداد على والدتها الراحلة
فنّ
03:57
"النسيان" يخرج سيرين عبد النور من الحداد على والدتها الراحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More