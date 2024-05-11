قاسم: إسناد غزة أوجد نموذجًا جديدًا في المنطقة

أكّد نائب الأمين العام لـ”حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنَّ تضحيات الجنوب في لبنان عطَّلت مشاريع إسرائيل من بوابة لبنان، للسنوات المقبلة.

ورأى، في احتفال أقامته جمعية التعليم الدينيّ الإسلاميّ، في بيروت، أنّه لم يعد هناك شيء إسمه توطين أو مستعمرات إسرائيلية، في جنوب لبنان ولا انتخابات رئاسية، في لبنان، بتدخل إسرائيل ولا صناعة مستقبل تربية الأولاد بمناهج تقررها إسرائيل، حاذفةً ما تريد منها، كما تفعل في بعض الدول العربية.

وشدّد على أنّ التهويل الذي يقوم به بعض القادة، في إسرائيل، لا ينفع لأنّ المقاومة مصمّمة على الدفاع عن لبنان مهما بلغت التضحيات.

وقال قاسم: “جربتم، في الماضي وهُزمتم وإذا جربتم، الآن، فستهزمون وهذا مرتبط بالوعد الإلهيّ لنا.”

واعتبر أنّ إسناد غزة أوجد نموذجًا جديدًا، في المنطقة، “فكما للولايات المتحدة الأميركية محورها الظالم والقاتل، كذلك للمستضعفين محورهم المؤمن والمتماسك والذي يساند بعضه بعضًا”.



وأعلن أنّهم سيطرحون رؤيتهم، في الجنوب اللبنانيّ، بعد وقف إطلاق النار الكامل، في غزة.