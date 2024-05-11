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عون للـLBCI: أحد أهداف الهبة المالية هو تقوية الاجهزة الامنية في لبنان لحماية الحدود البحرية فيمنع ذلك توجّه اللاجئين نحو أوروبا

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2024-05-11 | 03:15
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عون للـLBCI: أحد أهداف الهبة المالية هو تقوية الاجهزة الامنية في لبنان لحماية الحدود البحرية فيمنع ذلك توجّه اللاجئين نحو أوروبا
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عون للـLBCI: أحد أهداف الهبة المالية هو تقوية الاجهزة الامنية في لبنان لحماية الحدود البحرية فيمنع ذلك توجّه اللاجئين نحو أوروبا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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