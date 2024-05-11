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قاسم هاشم للـLBCI: معالجة موضوع النازحين لا يمكن أن تتمّ الا من خلال التواصل مباشرة مع الحكومة السورية
آخر الأخبار
2024-05-11 | 04:00
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قاسم هاشم للـLBCI: معالجة موضوع النازحين لا يمكن أن تتمّ الا من خلال التواصل مباشرة مع الحكومة السورية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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