قاسم هاشم للـLBCI: معالجة موضوع النازحين لا يمكن أن تتمّ الا من خلال التواصل مباشرة مع الحكومة السورية

الأردن: التصويت الأمميّ في شأن الفلسطينيين يثبت أنّ إسرائيل منبوذة

الأردن: التصويت الأمميّ في شأن الفلسطينيين يثبت أنّ إسرائيل منبوذة

ما هي التداعيات الاقتصادية للحرب المستجدة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي؟... هذا ما أوضحه الدكتور مروان بركات