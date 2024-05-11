الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طار الوقت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مكاري في مؤتمر صحافيّ للجنة البحث والتعرف على رفات البطريرك الدويهي: لبنان لم يمر يومًا في ظروف خطرة كاليوم وطباوية البطريرك رسالة أمل للبنانيين على طوائفهم كافة

آخر الأخبار
2024-05-11 | 05:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مكاري في مؤتمر صحافيّ للجنة البحث والتعرف على رفات البطريرك الدويهي: لبنان لم يمر يومًا في ظروف خطرة كاليوم وطباوية البطريرك رسالة أمل للبنانيين على طوائفهم كافة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مكاري في مؤتمر صحافيّ للجنة البحث والتعرف على رفات البطريرك الدويهي: لبنان لم يمر يومًا في ظروف خطرة كاليوم وطباوية البطريرك رسالة أمل للبنانيين على طوائفهم كافة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مؤتمر

صحافيّ

للجنة

البحث

والتعرف

البطريرك

الدويهي:

لبنان

يومًا

كاليوم

وطباوية

البطريرك

رسالة

للبنانيين

طوائفهم

LBCI التالي
مقتل سوريّ بعد محاولته طعن عسكريين في منطقة دير العشاير - البقاع
مهرجان كان تحية قد تكون الأخيرة لمخرجي "هوليوود الجديدة"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
08:41

إقفال محل غير شرعي لتصليح الإطارات في العدوسية

LBCI
أخبار لبنان
08:03

بحضور باسيل ويزبك... أول مؤتمر بلدي واختياري لتنظيم الوجود السوريّ

LBCI
أخبار لبنان
08:00

في إهدن... نهار ديني حول مسيرة البحث عن رفات البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
أخبار لبنان
08:00

صيدا شيّعت إبنها الشهيد يوسف فادي جلول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:03

بحضور باسيل ويزبك... أول مؤتمر بلدي واختياري لتنظيم الوجود السوريّ

LBCI
أخبار لبنان
07:53

وزارة السياحة تحتفل بـ "دوما أفضل القرى السياحية في العالم للعام  2023"

LBCI
أخبار دولية
06:46

الجيش الروسيّ يواصل هجماته في شمال شرق أوكرانيا

LBCI
منوعات
06:45

رسالة من الطبيب كشفت له سر زوجته المظلم... "الحقيقة دمرتني"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-10

قررت أن تنام على متن الطائرة... لن تصدقوا أين عثروا عليها! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:50

الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!

LBCI
آخر الأخبار
04:53

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إسرائيل تستهدف مدنيين في طيرحرفا أثناء القيام بواجبهما.. رغم الغطاء من الجيش واليونيفيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:03

بحضور باسيل ويزبك... أول مؤتمر بلدي واختياري لتنظيم الوجود السوريّ

LBCI
أخبار لبنان
08:00

في إهدن... نهار ديني حول مسيرة البحث عن رفات البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
أخبار لبنان
08:00

صيدا شيّعت إبنها الشهيد يوسف فادي جلول

LBCI
أخبار دولية
14:51

زيلينسكي: "معارك عنيفة" على "طول خط الجبهة"

LBCI
أخبار دولية
14:34

أمير الكويت يحل البرلمان ويعلق مواد بالدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات

LBCI
رياضة
14:02

التحضيرات الأخيرة لرالي الربيع وعملية فحص السيارات من النادي اللبناني للسيارات والسياحة

LBCI
أخبار لبنان
14:01

الموت يغيّب الدكتور روبير صاصي... "أبي الفقراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

صُنع في لبنان… في الـForum de Beirut

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ماذا قال مسؤول أوروبي للـLBCI عن المليار يورو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
23:00

رسالة سورية للبنان... (الأخبار)

LBCI
منوعات
15:04

بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!

LBCI
فنّ
04:56

زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)

LBCI
فنّ
04:17

تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور

LBCI
حال الطقس
01:40

الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد

LBCI
آخر الأخبار
04:34

معلومات الـLBCI: الأمن العام سيتوقف عن منح إقامات لأفراد عائلة أي سوريّ حاصل على إقامة بموجب كفالة من لبنانيّ

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:50

الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!

LBCI
آخر الأخبار
17:53

الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة وتقول إنه لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More