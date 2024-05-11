مكاري في مؤتمر صحافيّ للجنة البحث والتعرف على رفات البطريرك الدويهي: لبنان لم يمر يومًا في ظروف خطرة كاليوم وطباوية البطريرك رسالة أمل للبنانيين على طوائفهم كافة

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