وزارة الصحة في غزة: عثرنا على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع

بعد تخلي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية عن لقبها... من هي الملكة الجديدة؟

بعد تخلي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية عن لقبها... من هي الملكة الجديدة؟

الدفاع المدني في غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن