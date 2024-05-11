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القاضي بالمحكمة العليا الأميركية صامويل أليتو: دعم حرية التعبير تراجع بشكل خطير خاصة داخل الجامعات

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2024-05-11 | 17:44
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القاضي بالمحكمة العليا الأميركية صامويل أليتو: دعم حرية التعبير تراجع بشكل خطير خاصة داخل الجامعات
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القاضي بالمحكمة العليا الأميركية صامويل أليتو: دعم حرية التعبير تراجع بشكل خطير خاصة داخل الجامعات

 
 
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