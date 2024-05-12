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مريض في مستشفى الشرق الاوسط-بصاليم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم فئة O+...للتبرع الاتصال على الرقم التالي: ٧٠/٧٥٥٨٩٦

آخر الأخبار
2024-05-12 | 03:46
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مريض في مستشفى الشرق الاوسط-بصاليم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم فئة O+...للتبرع الاتصال على الرقم التالي: ٧٠/٧٥٥٨٩٦
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مريض في مستشفى الشرق الاوسط-بصاليم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم فئة O+...للتبرع الاتصال على الرقم التالي: ٧٠/٧٥٥٨٩٦

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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