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23
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
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مريض في مستشفى الشرق الاوسط-بصاليم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم فئة O+...للتبرع الاتصال على الرقم التالي: ٧٠/٧٥٥٨٩٦
آخر الأخبار
2024-05-12 | 03:46
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مريض في مستشفى الشرق الاوسط-بصاليم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم فئة O+...للتبرع الاتصال على الرقم التالي: ٧٠/٧٥٥٨٩٦
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مستشفى
الشرق
الاوسط-بصاليم
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بلاكيت
O+...للتبرع
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