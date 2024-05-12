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o
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o
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o
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o
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الجزيرة: إطلاق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2024-05-12 | 09:34
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الجزيرة: إطلاق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان
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