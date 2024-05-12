الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-05-12 | 14:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الاسلامية:
مجاهدونا
استهدفوا
التجهيزات
التجسسية
المالكية
بالصواريخ
الموجهة
وأصابوها
إصابة
مباشرة
التالي
أمطار تشتد غدا الاثنين
وسط الاحتجاجات والتظاهرات...سويسرا تحصد المركز الأول في مسابقة "يوروفيجن" 2024
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:36
لقاء جمع ميقاتي بسفيرة الاتحاد الاوروبيّ
أخبار لبنان
02:36
لقاء جمع ميقاتي بسفيرة الاتحاد الاوروبيّ
0
حال الطقس
02:31
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:31
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
0
آخر الأخبار
02:27
نتنياهو: مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بقوتنا كلها ولن ندخر جهدًا لإعادة المخطوفين
آخر الأخبار
02:27
نتنياهو: مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بقوتنا كلها ولن ندخر جهدًا لإعادة المخطوفين
0
خبر عاجل
02:13
التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:13
التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:36
لقاء جمع ميقاتي بسفيرة الاتحاد الاوروبيّ
أخبار لبنان
02:36
لقاء جمع ميقاتي بسفيرة الاتحاد الاوروبيّ
0
حال الطقس
02:31
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:31
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
0
آخر الأخبار
02:27
نتنياهو: مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بقوتنا كلها ولن ندخر جهدًا لإعادة المخطوفين
آخر الأخبار
02:27
نتنياهو: مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بقوتنا كلها ولن ندخر جهدًا لإعادة المخطوفين
0
أخبار دولية
02:04
مقتل أطفال في انزلاق تربة في فيتنام
أخبار دولية
02:04
مقتل أطفال في انزلاق تربة في فيتنام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:23
واشنطن: لن نعدل برامج دعم الجيش (الأخبار)
صحف اليوم
00:23
واشنطن: لن نعدل برامج دعم الجيش (الأخبار)
0
أخبار دولية
17:18
انتشار حرائق الغابات في غرب كندا يدفع الآلاف لإخلاء منازلهم
أخبار دولية
17:18
انتشار حرائق الغابات في غرب كندا يدفع الآلاف لإخلاء منازلهم
0
منوعات
2024-05-10
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
منوعات
2024-05-10
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04
هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04
هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تسابق روسي - صيني على أفريقيا وسط تراجع الدور الفرنسي فيها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تسابق روسي - صيني على أفريقيا وسط تراجع الدور الفرنسي فيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مبادرة فرنسية تعيد سحر الثقافة إلى الكتاب الورقي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مبادرة فرنسية تعيد سحر الثقافة إلى الكتاب الورقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في يوم التمريض العالمي: كلارا ممرضة وصديقة تعطي من قلبها داخل المستشفى وخارجه
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في يوم التمريض العالمي: كلارا ممرضة وصديقة تعطي من قلبها داخل المستشفى وخارجه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
روجيه فغالي يقدم لقب رالي الربيع لابنه أليكس على طبق من فضة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
روجيه فغالي يقدم لقب رالي الربيع لابنه أليكس على طبق من فضة
0
أخبار دولية
13:16
حلبة حرب غزة تصل إلى Eurovision
أخبار دولية
13:16
حلبة حرب غزة تصل إلى Eurovision
0
أخبار دولية
13:10
الكشف عن خطة إسرائيلية جديدة تنص على تشكيل إدارة مدنية في القطاع بمشاركة عربية
أخبار دولية
13:10
الكشف عن خطة إسرائيلية جديدة تنص على تشكيل إدارة مدنية في القطاع بمشاركة عربية
0
أخبار لبنان
13:04
لبنانيون عالقون في رفح… فمن هم؟ وهل من أمل في امكانية عبورهم الى مصر؟
أخبار لبنان
13:04
لبنانيون عالقون في رفح… فمن هم؟ وهل من أمل في امكانية عبورهم الى مصر؟
0
أخبار لبنان
13:00
حملة الأمن العام على محالّ السوريين المخالفين مستمرة بوتيرةٍ متصاعدة
أخبار لبنان
13:00
حملة الأمن العام على محالّ السوريين المخالفين مستمرة بوتيرةٍ متصاعدة
0
أخبار لبنان
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 12-05-2024
أخبار لبنان
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 12-05-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:52
أمطار تشتد غدا الاثنين
حال الطقس
02:52
أمطار تشتد غدا الاثنين
2
فنّ
04:00
عبير نعمة تتحدث عن تجربة طلاقها: "أصعب من الموت" (فيديو)
فنّ
04:00
عبير نعمة تتحدث عن تجربة طلاقها: "أصعب من الموت" (فيديو)
3
فنّ
03:23
خبر خطوبة أحمد العوضي يثير الجدل على مواقع التواصل... فما حقيقته؟
فنّ
03:23
خبر خطوبة أحمد العوضي يثير الجدل على مواقع التواصل... فما حقيقته؟
4
منوعات
12:46
وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!
منوعات
12:46
وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!
5
امن وقضاء
04:53
بعد أن اعتدى بالضرب على وكيلة زوجة ابنه أمام المحكمة الجعفرية ... القوى الامنية تلقي القبض عليه
امن وقضاء
04:53
بعد أن اعتدى بالضرب على وكيلة زوجة ابنه أمام المحكمة الجعفرية ... القوى الامنية تلقي القبض عليه
6
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
7
آخر الأخبار
16:19
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
آخر الأخبار
16:19
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
8
أمن وقضاء
10:51
قضية الاعتداء الجنسي على قاصرين تابع... بيان جديد لقوى الأمن
أمن وقضاء
10:51
قضية الاعتداء الجنسي على قاصرين تابع... بيان جديد لقوى الأمن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More