احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك

داهمت دورية من مخابرات الجيش في بعلبك منزل المواطن ص.ش.د ولم يتم العثور عليه، وذلك على خلفية محاولته ابتزاز عدد من زوار كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك ومحاولته فرض خوة على الراغبين بركن سياراتهم داخل موقف الكنيسة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



واحتجاجا على الابتزاز المتكرر، وحفاظا على العيش المشترك في المدينة، قرر رئيس الدير الأب شربل طراد إقفال باب وساحة الكنيسة بحجارة "الخفان" إبتداء من الليلة.