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نتنياهو: مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بقوتنا كلها ولن ندخر جهدًا لإعادة المخطوفين

آخر الأخبار
2024-05-13 | 02:27
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نتنياهو: مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بقوتنا كلها ولن ندخر جهدًا لإعادة المخطوفين
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نتنياهو: مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بقوتنا كلها ولن ندخر جهدًا لإعادة المخطوفين

 
 
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