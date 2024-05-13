النائب فادي كرم للـLBCI: المشروع السياسي الذي يمثّله حزب الله أوصل لبنان الى الانهيار وحزب الله لا يستطيع أن يفرض قناعاته وخياراته على اللبنانيين بقوة السلاح ونحن لنا آراء ولا يمكننا أن نفرضها عليه أيضًا

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