إكتمال النصاب لجلسة مجلس نقابة المحامين في الشمال في حضور أربعة أعضاء من أصل ستة من بينهم النقيب من أجل البت بإذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بتورطه في شبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين

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