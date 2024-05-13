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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبي بغزة ولا يزال مصدر النيران مجهولا

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2024-05-13 | 08:24
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبي بغزة ولا يزال مصدر النيران مجهولا
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبي بغزة ولا يزال مصدر النيران مجهولا

 
 
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