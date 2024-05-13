المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا ‏عددا ‏من جنود العدو من طاقم الجمع الحربي لدى دخولهم الى غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب موقع الجرداح ‏وتمّ تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح

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