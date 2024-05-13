نصرالله: الأحداث في غزة واستمرار الصمود فيها وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك احداثا في المنطقة يمكن أن تجر الأمور إلى حرب اقليمية والعالم مسؤول أن يجد حلاً

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