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وجدي معوض لـ "عشرين 30": ما أثار اهتمامي هو أن الأشخاص الذين قاموا بمنع مسرحيتي هم عجزة في الثمانين وبعمر الأشخاص الذين قاموا بالحرب الأهلية ولا يريدون أن يفسحوا المجال للشبان

آخر الأخبار
2024-05-13 | 15:09
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وجدي معوض لـ &quot;عشرين 30&quot;: ما أثار اهتمامي هو أن الأشخاص الذين قاموا بمنع مسرحيتي هم عجزة في الثمانين وبعمر الأشخاص الذين قاموا بالحرب الأهلية ولا يريدون أن يفسحوا المجال للشبان
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وجدي معوض لـ "عشرين 30": ما أثار اهتمامي هو أن الأشخاص الذين قاموا بمنع مسرحيتي هم عجزة في الثمانين وبعمر الأشخاص الذين قاموا بالحرب الأهلية ولا يريدون أن يفسحوا المجال للشبان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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