وجدي معوض لـ "عشرين 30": ما أثار اهتمامي هو أن الأشخاص الذين قاموا بمنع مسرحيتي هم عجزة في الثمانين وبعمر الأشخاص الذين قاموا بالحرب الأهلية ولا يريدون أن يفسحوا المجال للشبان

التالي

النائب جورج عطالله للـLBCI: جزء من مضمون ورقة بكركي متعلق أوّلًا بسيادة الدولة والأطراف كلّها متفقة على ذلك أمّا ثانيًا فالبحث بالسلاح ولا نقصد سلاح حزب الله وحسب بل السلاح الفلسطينيّ وسلاح الأطراف الاخرى منها لبنانية