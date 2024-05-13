الفنان والشاعر يحيى جابر لـ "عشرين 30": المسرح اللبناني لطالما عالج وتناول مشاكل المجتمع اللبناني وليس كما قال وجدي معوض

تصرّف غير مُتوقّع.. باميلا الكيك "تطعن" قالب الحلوى في عيد ميلادها! (فيديو)

تصرّف غير مُتوقّع.. باميلا الكيك "تطعن" قالب الحلوى في عيد ميلادها! (فيديو)

عطالله للـLBCI: الفريق الأكثر تحالفًا مع حزب الله هو أكثر فريق يطالب بعدم جر لبنان إلى حرب