الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عصام بو خالد لـ "عشرين 30":الخطورة عندما نضع توقعات عالية جدا من حدث شعبي كـ 17 تشرين في حين الاساس انها حدثت أما كيفية صرف الحدث فهو أمر آخر وطالما حصلت مرة هناك امكانية أن تتكرر
آخر الأخبار
2024-05-13 | 15:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عصام بو خالد لـ "عشرين 30":الخطورة عندما نضع توقعات عالية جدا من حدث شعبي كـ 17 تشرين في حين الاساس انها حدثت أما كيفية صرف الحدث فهو أمر آخر وطالما حصلت مرة هناك امكانية أن تتكرر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
"عشرين
30":الخطورة
عندما
توقعات
عالية
تشرين
الاساس
كيفية
الحدث
وطالما
امكانية
تتكرر
التالي
في مشهد خاطف للأنفاس... طائرة تهبط اضطراريا من دون عجلات وهذا مصير ركابها!
النائب فادي كرم للـLBCI: المشروع السياسي الذي يمثّله حزب الله أوصل لبنان الى الانهيار وحزب الله لا يستطيع أن يفرض قناعاته وخياراته على اللبنانيين بقوة السلاح ونحن لنا آراء ولا يمكننا أن نفرضها عليه أيضًا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:34
أوكرانيا: دمرنا 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
أخبار دولية
00:34
أوكرانيا: دمرنا 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
0
أخبار دولية
00:33
روسيا دمرت 25 صاروخًا أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود
أخبار دولية
00:33
روسيا دمرت 25 صاروخًا أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود
0
صحف اليوم
00:23
تواصل مباشر حصل للمرة الاولى بين ميقاتي والحكومة السورية (النهار)
صحف اليوم
00:23
تواصل مباشر حصل للمرة الاولى بين ميقاتي والحكومة السورية (النهار)
0
صحف اليوم
00:09
جلسة الغد تعقد بكامل النصاب (اللواء)
صحف اليوم
00:09
جلسة الغد تعقد بكامل النصاب (اللواء)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:34
أوكرانيا: دمرنا 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
أخبار دولية
00:34
أوكرانيا: دمرنا 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
0
صحف اليوم
00:23
تواصل مباشر حصل للمرة الاولى بين ميقاتي والحكومة السورية (النهار)
صحف اليوم
00:23
تواصل مباشر حصل للمرة الاولى بين ميقاتي والحكومة السورية (النهار)
0
صحف اليوم
23:51
مصدر مقرب من "الثنائي الشيعي" لـ"الأنباء الكويتية": الاتصالات جارية لتأمين نجاح جلسة الاربعاء
صحف اليوم
23:51
مصدر مقرب من "الثنائي الشيعي" لـ"الأنباء الكويتية": الاتصالات جارية لتأمين نجاح جلسة الاربعاء
0
صحف اليوم
23:40
هذا ما دفع بوزير الخارجية السوري لتوجيه رسالة إلى بو حبيب (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:40
هذا ما دفع بوزير الخارجية السوري لتوجيه رسالة إلى بو حبيب (الأنباء الالكترونية)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-04
سالم زهران للـLBCI: كل ما يُحكى عن حلّ لأزمة النزوح هو "حفلة زجل" وعلى ميقاتي الذهاب مع المفوضية الاوروبية الى سوريا والحديث عن فكّ الخيم وعودة السوريين الى بلادهم
آخر الأخبار
2024-05-04
سالم زهران للـLBCI: كل ما يُحكى عن حلّ لأزمة النزوح هو "حفلة زجل" وعلى ميقاتي الذهاب مع المفوضية الاوروبية الى سوريا والحديث عن فكّ الخيم وعودة السوريين الى بلادهم
0
أمن وقضاء
2024-05-12
غادرت مكان عملها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
2024-05-12
غادرت مكان عملها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
آخر الأخبار
2024-05-04
سالم زهران للـLBCI: الحل المستدام في غزة إن حصل سيؤمن فرصة تاريخية لتطبيق القرار 1701
آخر الأخبار
2024-05-04
سالم زهران للـLBCI: الحل المستدام في غزة إن حصل سيؤمن فرصة تاريخية لتطبيق القرار 1701
0
أخبار لبنان
05:51
اعتصام للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
05:51
اعتصام للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
2
فنّ
02:49
بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)
فنّ
02:49
بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)
3
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
4
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
5
فنّ
05:07
انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"
فنّ
05:07
انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"
6
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
7
خبر عاجل
02:13
التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:13
التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
8
حال الطقس
02:31
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:31
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More