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وزارة الصحة في غزة: مقتل 35173 فلسطينيا وإصابة 79061 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول

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2024-05-14 | 01:39
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 35173 فلسطينيا وإصابة 79061 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 35173 فلسطينيا وإصابة 79061 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول

 
 
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