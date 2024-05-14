غارة من مسيرة اسرائيلية على حي القندولي في بلدة ميس الجبل

معجزة... ابنة الـ3 أعوام تزحف للمرة الأولى: هذا ما حصل للطفلة بعد تشخيصها بمرض نادر!

معجزة... ابنة الـ3 أعوام تزحف للمرة الأولى: هذا ما حصل للطفلة بعد تشخيصها بمرض نادر!

وزارة الصحة في غزة: مقتل 35173 فلسطينيا وإصابة 79061 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول