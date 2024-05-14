رئيس وزراء قطر: قد يكون هناك اتفاق لوقف اطلاق النار بغزة في غضون أيام لكن لا يوجد وضوح من جانب إسرائيل حول كيفية إنهاء الحرب

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