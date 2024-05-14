رئيس وزراء قطر: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة

شيف يتعرض لواقعة مروعة... هذا ما فعله صاحب المطعم أمام المكان!

شيف يتعرض لواقعة مروعة... هذا ما فعله صاحب المطعم أمام المكان!

رئيس وزراء قطر: قد يكون هناك اتفاق لوقف اطلاق النار بغزة في غضون أيام لكن لا يوجد وضوح من جانب إسرائيل حول كيفية إنهاء الحرب