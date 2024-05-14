وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني عثرت بالتعاون مع مغاوير البحر الفهود على جثة شربل كيروز أحد الشبان الثلاثة الذين غرقوا يوم الأحد في جبيل وذلك مقابل شاطىء عمشيت وقد نقلت الجثة إلى مستشفى ماريتيم في جبيل

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