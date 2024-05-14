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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام ذوق مصبح بالاتجاهين
آخر الأخبار
2024-05-14 | 09:28
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام ذوق مصبح بالاتجاهين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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