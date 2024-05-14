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الجيش الإسرائيليّ يعلن مقتل مدنيّ جراء إطلاق صاروخ من لبنان

آخر الأخبار
2024-05-14 | 14:51
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الجيش الإسرائيليّ يعلن مقتل مدنيّ جراء إطلاق صاروخ من لبنان
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الجيش الإسرائيليّ يعلن مقتل مدنيّ جراء إطلاق صاروخ من لبنان

 
 
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