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o
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الجيش الإسرائيليّ يعلن مقتل مدنيّ جراء إطلاق صاروخ من لبنان
آخر الأخبار
2024-05-14 | 14:51
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الجيش الإسرائيليّ يعلن مقتل مدنيّ جراء إطلاق صاروخ من لبنان
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