أكسيوس عن مسؤول أميركي كبير: إدارة بايدن توصلت لتفاهم مع الحكومة الإسرائيلية بأنه لن يتم توسيع أي عملية في رفح على نحو كبير قبل زيارة سوليفان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك