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o
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o
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كسروان
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o
متن
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 17 جريحا في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-05-14 | 23:43
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 17 جريحا في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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