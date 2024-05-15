بدء الجلسة النيابية العامة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النازحين السوريين

كلب يلفت الأنظار في مهرجان كان السينمائي... ما فعله أذهل الجمهور! (فيديو)

كلب يلفت الأنظار في مهرجان كان السينمائي... ما فعله أذهل الجمهور! (فيديو)

توجه الى المدينة منذ 26 سنة ولم يعد... لن تصدقوا أين عُثر على "عمر" الجزائري: جار وسحر وهذه تفاصيل!