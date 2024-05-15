بو صعب خلال الجلسة النيابية: اذا لم نتشاور فهذا المجلس قد لا ينتخب رئيسا للجمهورية وقد نصل إما للتمديد أو الفراغ

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النواب المعتذرون عن عدم حضور الجلسة النيابية: فؤاد مخزومي، ستريدا جعجع، ادغار طرابلسي، بلال الحشيمي ، شوقي دكاش، رامي ابو حمدان، ابراهيم الموسوي، علي فياض، احمد الخير، راجي السعد